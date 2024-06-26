الشوط الأول: حرس الحدود يتقدم على سبورتنج بهدف ويقترب من الممتاز

انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود وسبورتنج المقامة بملعب الحدود بالإسكندرية في ختام دورة الترقي للدوري الممتاز بتقدم حرس الحدود بهدف سجله جلال الشرقاوي في الدقيقة 45 ليقترب حرس الحدود من الصعود للدوري الممتاز حيث يكفيه التعادل فقط .

الشوط الأول جاء سريعًا حماسيًّا ورغم تبادل الفريقان بين الفريقين، إلاّ أن عدد الفرص المتاحة للتهديف كان نادرا في نصف ساعة الأولى بواقع فرصة لكل فريق وكانت أول فرصة لحرس الحدود في الدقيقة الرابعة عندما مرر مؤمن عوض كرة عرضية من ركلة ركنية سددها محمود ممدوح برأسه وأمسكها الحارس أيمن رجب.

أول خطورة على مرمى حرس الحدود كانت في الدقيقة 16 كانت من تسديدة عبد الرحمن السويسي الأرضية من خارج منطقة الجزاء التي مرات بجوار القائم الأيمن .

في الدقيقة 39 سدد خميس حسني "بيسو" كرة من داخل منطقة الجزاء مرت فوق عارضة مرمى كريم عماد حارس الحدود ومرر جلال الشرقاوي كرة امحمود ممدوح داخل منطقة الجزاء سدده برعونة بعيدا عن المرمى .

في الدقيقة 45 مرر مؤمن عوض كرة عرضية سددها جلال الشرقاوي برأسه اصطدمت بالأرض وتجاوزت خط المرمى ثم أبعدها الحارس أيمن رجل وتابعها محمود ممدوح برأسه لداخل المرمى .

بدأ حرس الحدود الشوط الأول بتشكيل مكون من : كريم عماد في حراسة المرمى ومؤمن عوض وخالد سامي وإبراهيم القاضي وأحمد شديد قناوي في الدفاع وإسلام سمير ومصطفى جمال ومحمد القط في الوسط وجلال الشرقاوي ومحمود أبو جودة ومحمود ممدوح.

وبدأ سبورتنج الشوط الأول بتشكيل مكون من .. أيمن رجب في حراسة المرمى ومؤمن مهدي وطارق السيد مهند مكي ومحمد رمضان في الدفاع ومحمد مجدي وخميس حسني ومروان السيد وطارق السعيد ورزق عبد الحليم وعبد الرحمن أحمد في الهجوم .