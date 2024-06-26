الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول: حرس الحدود يتقدم على سبورتنج بهدف ويقترب من الممتاز

فريق حرس الحدود
فريق حرس الحدود

انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود وسبورتنج المقامة بملعب الحدود بالإسكندرية في ختام دورة الترقي للدوري الممتاز بتقدم حرس الحدود بهدف سجله جلال الشرقاوي في الدقيقة 45 ليقترب حرس الحدود من الصعود للدوري الممتاز حيث يكفيه التعادل فقط .

الشوط الأول جاء سريعًا حماسيًّا ورغم تبادل الفريقان بين الفريقين، إلاّ أن عدد الفرص المتاحة للتهديف كان نادرا في نصف ساعة الأولى بواقع فرصة لكل فريق وكانت أول فرصة لحرس الحدود في الدقيقة الرابعة عندما مرر مؤمن عوض كرة عرضية من ركلة ركنية سددها محمود ممدوح برأسه وأمسكها الحارس أيمن رجب.

أول خطورة على مرمى حرس الحدود كانت في الدقيقة 16 كانت من تسديدة عبد الرحمن السويسي الأرضية من خارج منطقة الجزاء التي مرات بجوار القائم الأيمن .

في الدقيقة 39 سدد خميس حسني "بيسو" كرة من داخل منطقة الجزاء مرت فوق عارضة مرمى كريم عماد حارس الحدود ومرر جلال الشرقاوي كرة امحمود ممدوح داخل منطقة الجزاء سدده برعونة بعيدا عن المرمى .

في الدقيقة 45 مرر مؤمن عوض كرة عرضية سددها جلال الشرقاوي برأسه اصطدمت بالأرض وتجاوزت خط المرمى ثم أبعدها الحارس أيمن رجل وتابعها محمود ممدوح برأسه لداخل المرمى .

بدأ حرس الحدود الشوط الأول بتشكيل مكون من : كريم عماد  في حراسة المرمى ومؤمن عوض وخالد سامي وإبراهيم القاضي وأحمد شديد قناوي في الدفاع وإسلام سمير ومصطفى جمال ومحمد القط في الوسط وجلال الشرقاوي ومحمود أبو جودة ومحمود ممدوح.

وبدأ سبورتنج الشوط الأول بتشكيل مكون من .. أيمن رجب في حراسة المرمى ومؤمن مهدي وطارق السيد مهند مكي ومحمد رمضان في الدفاع ومحمد مجدي وخميس حسني ومروان السيد وطارق السعيد ورزق عبد الحليم وعبد الرحمن أحمد في الهجوم .

دورة الترقي للدوري الممتاز حرس الحدود سبورتنج جلال الشرقاوي محمود ممدوح

مواد متعلقة

تشكيل حرس الحدود وسبورتنج فى مباراة تحديد الفريق الصاعد للممتاز

حرس الحدود يواجه سبورتنج فى مباراة تحديد الصاعد الثالث للدورى الممتاز

دورة الترقي.. منتخب السويس يحقق المفاجأة ويعبر الحدود بهدف "جميل"

الأكثر قراءة

الدستور تشارك فى حملة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة

التأمينات: تبكير صرف معاشات شهر يوليو

منشار كهربائى وأشلاء آدمية.. حريق بحظيرة ماشية يكشف كواليس مذبحة الغربية

الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«الدستور» يكشف حقيقة استقالة مجلس الزمالك عقب أزمة القمة

مفاجآت جديدة فى قضية الوثائق.. ترامب يحفظ أسرار أمريكا بـ"الدش" و"قاعة رقص"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟