عدنان أبوحسنة: هناك مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائى فى غزة

قال عدنان أبوحسنة، المستشار الإعلامي لوكالة أونروا، إن أهالي قطاع غزة يعانون من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، إذ توجد حالات جوع حقيقية، وعشرات الآلاف من العائلات تتناول تقريبًا وجبة عادةً هي الخبز كل يومين.

وأضاف أبوحسنة، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أطفال قطاع غزة الآن الذين يولدون، فإنهم يولدون قصار القامة وناقصي الوزن وهذا تغيير خطير لم يحدث قبل ذلك، مشيرًا إلى أن الخطورة في كل ما يحدث بالنسبة للمستويات انعدام الأمن الغذائي والمستويات القاسية من سوء التغذية أنها جعلت الغزيين غير مقاومين للأمراض.



وأوضح أن المناعة تتلاشى إذ يوجد مئات الآلاف من المرضى المصابين بالتهاب الكبد الوبائي والتهاب السحايا والأمراض المعوية.

