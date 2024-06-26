الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيت الأبيض يؤكد التزامه بتهدئة الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه يعمل بجدية على تهدئة الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل، من خلال السبل الدبلوماسية، مضيفًا أنه سيواصل دعم إسرائيل وتزويدها بالموارد اللازمة للدفاع عن نفسها.

وفي سياق متصل، أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، ووزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي محادثات حول الوضع في غزة ودعم إسرائيل، مع التركيز على تفادي نشوب جبهة حرب جديدة.

وفيما يتعلق بالدعم العسكري، أكدت الولايات المتحدة استمرار تقديم المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.

كذلك أكد المتحدث الرسمي للبيت الأبيض على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتعزيز الجهود نحو التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

كما اكد البيت الأبيض، أنه لا يريد  جبهة حرب جديدة بين لبنان وإسرائيل ولا نعتقد أن ذلك يصب في مصلحة أي طرف

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القاهرة الإخبارية| جاك سوليفان يُشدد على الالتزام الأمريكى بأمن إسرائيل

 

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