بعد تلف شنطة بـ5 آلاف دولار للفنانة هاجر طارق.. كيف تحافظ على حقيبتك الغالية؟

قالت الفنانة هاجر أحمد انها تقدت بشكوي لجهاز، حماية المستهلك ضد مغسلة، بعد التفت لها شنطة تقدر بـ5000 آلاف دولار.

وأوضحت أن تجربتها السيئة مع مغسلة، ليها فروع كتير في القاهرة الجديدة، من حوالي شهرين ونص، اتصلت بيهم اسألهم أن عندي شنطة غالية نوعها كريستيان ديور باهظة الثمن، وفيها بقعة كدة بالألوان بسيطة بنتي عملاها، وسألتهم هل تقدروا تشيلوا البقعة دي ولا لأ؟، قالولي طبعا يا فندم إحنا كل شغلنا شنط ماركات وشنط غالية، للعلم أن سعرها الشنطة حاليًا تقريبًا 5000 دولار.

بعد تلف شنطة بـ ٥ آلاف دولار للفنانة هاجر طارق.. كيف تحافظ على حقيبتك الغالية؟

ونوفر فى السطور التالية كيف يمكن الحفاظ على الحقائب الغالية باتباع مجموعة من النصائح والخطوات التي تضمن بقاءها في حالة جيدة لفترة طويلة.. إليك بعض الإرشادات المهمة:

التخزين الصحيح:

- احفظ الحقائب في مكان جاف وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة. يمكن وضعها في أكياس قماشية مخصصة للحماية من الغبار والأوساخ.

- تجنب وضع الحقائب فوق بعضها البعض بشكل يضغط عليها، خاصة الحقائب ذات الأشكال الصلبة، لضمان الحفاظ على شكلها.

التنظيف الدوري:

- نظف الحقائب بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة لإزالة الأتربة السطحية.

- استخدم منتجات تنظيف مخصصة لنوع المادة المصنوعة منها الحقيبة (جلد، قماش، نسيج صناعي). تجنب استخدام المواد الكيميائية القوية التي قد تؤدي إلى تلف المادة.

الحفاظ على الشكل:

- لملء الحقيبة بورق خفيف أو قماش ناعم للحفاظ على شكلها عندما لا تكون قيد الاستخدام.

- تأكد من إغلاق جميع السحابات والأبازيم لتجنب تغير شكل الحقيبة بمرور الوقت.

العناية بالمقابض والأشرطة:

- تجنب حمل الحقيبة من المقابض إذا كانت ثقيلة جدًا، واستعمل الأشرطة لتوزيع الوزن بشكل متساوٍ.

- إذا كانت المقابض مصنوعة من جلد أو مواد حساسة، يمكن استخدام واقيات مقابض لحمايتها من التآكل والتلف.

الحماية من العوامل الخارجية:

- استخدم منتجات عازلة ومقاومة للماء للحفاظ على الحقائب المصنوعة من الجلد أو المواد القماشية من الأضرار الناتجة عن الماء والرطوبة.

- تجنب ملامسة الحقائب للزيوت، المكياج، العطور أو أي مواد كيميائية قد تتسبب في تلف المواد.

الصيانة الدورية:

- قم بفحص الحقائب بانتظام للتأكد من عدم وجود أي تلف أو عيوب تحتاج إلى إصلاح.

- عند ظهور أي تلف أو خلل، ينصح بالذهاب إلى متخصص في إصلاح الحقائب للحصول على العناية المناسبة.

باتباع هذه النصائح، يمكن الحفاظ على الحقائب الغالية في حالة ممتازة والاستمتاع بها لفترة طويلة.