لماذا رفضت السعودية طلب إيران إجراء انتخابات للحجاج؟.. تقرير يوضح

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الأربعاء، رفض المملكة العربية السعودية لطلب طهران بإجراء اقتراع عن بعد للانتخابات الرئاسية يوم الجمعة لحوالي 47 ألف حاج إيراني موجودين حاليا في مكة والمدينة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه ثلثا الإيرانيين على الأقل مقاطعة الانتخابات الصورية، وتسعى الحكومة بشدة إلى زيادة المشاركة، بحسب صحيفة إيران إنترناشيونال الإيرانية.

اجتماع مجلس الوزراء

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء، إن هناك حوالي 344 مركز اقتراع في الخارج، بما في ذلك أكثر من 30 في الولايات المتحدة.

وأضاف: “لدينا مشكلة في المملكة العربية السعودية، وهناك عدد كبير من حجاجنا موجودون في هذا البلد، في مكة والمدينة، لكن السعودية لم تقبل بعد إجراء الانتخابات في هذا البلد، ونأمل أن يتم حل هذه القضية”.

ولم تعلق السلطات السعودية بعد على الأمر.

ويسلط الرفض الضوء على التوترات المستمرة بين البلدين على الرغم من الانفراج الذي تم التوصل إليه العام الماضي والذي ظلت فيه العلاقات الدبلوماسية بطيئة.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران عام 2016 بعد اقتحام سفارتها في طهران خلال خلاف بشأن إعدام الرياض لرجل دين شيعي.

وقد توترت العلاقة بشكل أكبر بسبب الصراعات، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على منشآت النفط السعودية وناقلات النفط في الخليج العربي من قبل جماعة الحوثي وسط حرب استمرت ما يقرب من عقد من الزمن.

ومن المقرر أن تجري إيران يوم الجمعة المقبل الانتخابات الإيرانية المقبلة، حيث يتنافس على منصب الرئيس ستة مرشحين بينهم إصلاحي واحد فقط.