الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء لعبها فى الشارع بالقليوبية

سيارة اسعاف - أرشيفية
سيارة اسعاف - أرشيفية

لقيت طفلة عمرها 3 سنوات مصرعها صدمتها سيارة أثناء اللهو في الشارع بقرية عرب الحصوة دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلة أسفل عجلات إحدى السيارات في قرية عرب الحصوة.

وانتقلت على الفور قوة أمنية وتبين مصرع طفلة تدعى " فاطمة ع ع" 3 سنوات صدمتها سيارة أثناء اللهو في الشارع وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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