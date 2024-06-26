الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد المولد النبوي 2024 وأيام الإجازات الرسمية المتبقية

المولد النبوي
المولد النبوي

يتطلع الكثير من المسلمين إلى معرفة موعد المولد النبوي 2024 هجريا،ويعد المولد النبوي من المناسبات الدينية ذات القدسية العالية في قلوب المسلمين، حيث يعبرون عن حبهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى ذلك، يسعى الناس أيضا لمعرفة المواعيد المتبقية للإجازات في العام الحالي.

موعد المولد النبوي 2024

تأتي ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام، ويعد شهر ربيع الأول هو الشهر الثالث من الأشهر الهجرية المباركة، ومع اقتراب حلول بداية العام الهجري الجديد 1446، فإنه من المتوقع فلكيًا أن يكون أول أيام السنة الهجرية هو يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024.
وإذا توافقت رؤية هلال كل شهر من الأشهر الهجرية المقبلة، فسيكون موعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، الذي يوافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1446 هجريًا.
ويتم منح موظفي الدولة إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي، وبما أنه يتوافق مع بداية الأسبوع، فمن المتوقع أن نقل الإجازة إلى نهاية الأسبوع، يستفيد العمال من هذه الإجازة المدفوعة الأجر.

الإجازات الرسمية المتبقية في العام 2024

حسب جدول الإجازات المعلن عبر صفحة رئاسة الجمهورية، فيتبقى عدد من الإجازات الرسمية لعام 2024، ويحصل كافة الموظفين على إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الرسمية، مع إمكانية استدعائهم للعمل في هذا اليوم إذا استدعت الحاجة، حيث يتم دفع مثلي الأجر عن كل يوم عمل في الإجازة الرسمية وهي كما يلي:

موعد المولد النبوي 2024 وحكم الاحتفال به

  • إجازة ثورة 30 يونيو 2024: يوم الأحد المقبل.
  • إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024.
  • إجازة ثورة 23 يوليو 2024: يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.
  • المولد النبوي 2024: يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.
  • إجازة 6 أكتوبر 2024: يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.

رسائل تهنئة بمناسبة المولد النبوي 2024

مبارك عليكم المولد النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة.

لتحملوا أنوار المولد في قلوبكم وتنيرُوا بها دروبكم وتعملوا بأقواله وتتساووا بأخلاقه.

كل عام وانتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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موعد المولد النبوي 2024 وحكم الاحتفال به

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