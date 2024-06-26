جنوب سيناء تستعد لإطلاق المسابقة الدولية للنوابغ في حفظ القرآن الكريم

تستعد محافظة جنوب سيناء، لانطلاق المسابقة الدولية للنوابغ في حفظ القرآن الكريم، برعاية محافظ جنوب سيناء، ووزير الأوقاف الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة.

وعقد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات الاستعدادات الخاصة لإطلاق المرحلة الثانية من مسابقة النوابغ الدولية لحفظ القرآن الكريم والمقرر انطلاقها بمدينة شرم الشيخ برعاية محافظ جنوب سيناء، ووزير الأوقاف، ومشاركة العديد من حفظة القرآن الكريم حول العالم.

الانتهاء من الاستعدادات

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن المرحلة الثانية ستنطلق خلال الفترة من 25 حتى 28 يونيو الجاري، وشدد على ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال الوفود المشاركة وتقديم كافة التسهيلات خلال فترة إقامتهم بالمدينة.

حضر الاجتماع الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسي، مستشار المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية، ومديري إدارات الديوان العام المعنيين بالاستعدادات للمسابقة.

يأتي ذلك في اطار الاجتماعات الدورية المستمرة لمتابعة كافة الأنشطة والمشروعات الجارية علي أرض المحافظة.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد كرم في وقت سابق الفائزين في المرحلة التأهيلية لمسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بشرم الشيخ فى جنوب سيناء.

هذا وقد جاءت نتيجة المسابقة على النحو التالي:

الفرع الأول: الشباب

1- المركز الأول - عبدالله على محمد محمد منصور - 50 ألف جنيه.

2- المركز الثاني - محمد شعبان عبد الله جعفر - 30 ألف جنيه.

3- المركز الثالث - إسماعيل فؤاد إسماعيل جادو طه- 25 ألف جنيه.

4- المركز الرابع -رأفت عبد الستار سيد أحمد محمد الخطيب- 20 ألف جنيه.

الفرع الثاني: الفتيات

5- المركز الأول -إيمان وائل أحمد غريب- 50 ألف جنيه.

6- المركز الثاني -أسماء عادل سيد أحمد- 30 ألف جنيه.

7- المركز الثالث -إيمان رمضان على الرشيدي- 25 ألف جنيه.

8- المركز الرابع -أسماء يونس إبراهيم الباز- 20 ألف جنيه.

الفرع الثالث: النشء

9- المركز الأول -محمد وائل أحمد غريب- 40 ألف جنيه.

10- المركز الثاني - نادية سعد رمضان - 30 ألف جنيه.

11- المركز الثالث -محمود محمد عدلي عبد المحي محمد- 20 ألف جنيه.

12- المركز الرابع - شيرين محمد عبد الله أمين - 10 آلاف جنيه.

الفرع الرابع: الأسرة القرآنية

13- المركز الأول - محمد سعيد محمد بيومي - أحمد سعيد محمد بيومي - عبدالله سعيد محمد بيومي - 60 ألف جنيه.

16- المركز الثاني - مصطفى محمد فتحي ناصف - جهاد محمد فتحي ناصف - عايدة أحمد محمود - 45 ألف جنيه.

19- المركز الثالث - محمود أحمد محمود مخلص - ميادة محمود أحمد مخلص - أحمد محمود أحمد مخلص - 30 ألف جنيه

22- المركز الرابع - عبدالعزيز محمد سعد عيسى - سعيد محمد سعد عيسى - سعد محمد سعد عيسي - 15 ألف جنيه

الفرع الخامس: الثقافة الإسلامية

25- المركز الأول - محمد منصور محمد هبالة - 50 ألف جنيه.

26- المركز الثاني - أحمد جلال عبد السيد عبد الحميد شقوير - 30 ألف جنيه.

27- المركز الثالث - محمد محمد إسماعيل محمد ملكة - 25 ألف جنيه.

28- المركز الرابع - سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد عبد الواحد - 20 ألف جنيه.

29- المركز الخامس - محمد رجب عبد الدايم - 15 ألف جنيه.

30- المركز السادس - محمد موسى واصف حسين - 10 آلاف جنيه.