الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الإسكندرية يتابع مستجدات أعمال لجنة حصر المباني التراثية

اجتماع محافظ الإسكندرية
اجتماع محافظ الإسكندرية

اجتمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مع أعضاء اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وذلك لمتابعة آخر مستجدات اللجنة.

وذلك في إطار استراتيجية محافظة الإسكندرية في مجال الحفاظ على التراث ورفع كفاءة وتطوير المناطق التراثية والميادين الرئيسية.

ووجه الشريف، الشكر إلى أعضاء اللجنة على جهودهم المبذولة، ورحب بأي تصور تقدمه اللجنة يساهم في دعم استراتيجية محافظة الإسكندرية لتطوير المناطق التراثية، مؤكدًا أن الإسكندرية تعي تمامًا قيمة التراث والتاريخ.

وأشار إلى أن المحافظة في ضوء توجيهات الدولة تواصل جهودها للحفاظ على التراث والبصمة التاريخية لمدينة الإسكندرية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الرائدة، والتي جاءت على رأسها إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به، ومشروع تطوير ميدان محطة مصر، ومشروع تطوير شارع النبي دانيال ومشروع تطوير حلقة السمك.

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