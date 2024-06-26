الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حياة كريمة".. توضح أهم خطوات توفير الطاقة وبطرق ميسرة

حملة حياة كريمة لترشيد
حملة حياة كريمة لترشيد الطاقة

قدمت مبادرة حياة كريمة فيديو توضيحيًا للتوعية بطرق توفير الطاقة، ضمن حملة ترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة والتي تحمل شعار “استهلاك أقل.. تأثير كبير”، وأكدت من خلال الحملة أن المواطن له دور كبير في توفير الطاقة وبخطوات سهلة.
 

وأكد الفيديو، أنه لا بد من مراعاة الاستهلاك والتدخل عند وجود هدر للطاقة في المنزل أو العمل، مشيرًا إلى أنه يجب إغلاق الأجهزة وقت الابتعاد عنها حتى لو لمدة 10 دقائق، لأن ذلك سيفرق كثيرًا في التوفير.
 

وأشار إلى أن التوفير القليل في الطاقة من الممكن أن يتسبب في فارق كبير، لأن لو كل شخص بدأ من نفسه سنرى اختلافًا كبيرًا في الطاقة.
 

استخدام منتجات موفرة في الطاقة

وتابع الفيديو أنه يجب استخدام منتجات موفرة في الطاقة، لأن ذلك يساعد في توفير الفاتورة وانتشار هذه المنتجات وأن تزيد المصانع في إنتاجها وكذلك إرشاد باقي الناس للاتجاه للتوفير لتحقيق الخير للجميع.   

حملة حياة كريمة لترشيد الطاقة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار "استهلاك أقل.. تأثير كبير". 

وتعد الحملة الأضخم من نوعها في مصر، وتسعى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع، وتحفيز المواطنين والمؤسسات على سلوكيات وممارسات مستدامة. 

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