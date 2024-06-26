الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رغم العقوبات.. محلل: 90% من صادرات النفط الروسية وصلت لآسيا عبر أسطول الظل

عاصم منصور
عاصم منصور

قال المحلل الاقتصادي عاصم منصور، إن الاتحاد الأوروبي منذ الحرب الروسية الأوكرانية فرض العديد من العقوبات على روسيا؛ من أجل تحجيم الاقتصاد الروسي وتقليل إنفاق روسيا العسكري.

وأضاف "منصور" خلال حواره لبرنامج "مال وأعمال" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أنه بالرغم من تلك العقوبات إلا أن روسيا استطاعت تحقيق نمو وزيادة في الإيرادات.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق الاقتصاد الروسي نموًا بنسبة 3% هذا العام على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى انكماش الاقتصاد، وأيضًا ارتفعت إيرادات روسيا من النفط من حوالي 5 مليارات دولار بعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى 10 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذه نسبة كبيرة جدًا مقارنة بالنتائج التي كانت متوقعة أن تحدث بعد فرض العقوبات.

وأشار، إلى أن روسيا اعتمدت بشكل كبير على التوجه إلى القارة الآسيوية من أجل مواجهة العقوبات الغربية، متابعًا: "90% من صادرات النفط الروسية وصلت إلى الصين والهند".

وتابع: "روسيا استطاعت توصيل النفط إلى دول آسيا من خلال أسطول الظل، أي الشركات التي لا تخضع للعقوبات الأمريكية والأوروبية".

صادرات النفط الروسية الصين الهند روسيا اكسترا نيوز الاتحاد الأوروبي الحرب الروسية الأوكرانية

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