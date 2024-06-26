الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة المرقسية بالإسكندرية تطلق ملتقى توظيف بالتعاون مع وزارة الشباب

الكنيسة المرقسية
الكنيسة المرقسية

أطلقت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، عبر الأمانة العامة لخدمة الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الأربعاء، ملتقى توظيف للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في الملتقى أكثر 30 شركة ومؤسسة  تجارية، لتقديم وظائف مختلفة للشباب الخريجين من المؤهلات العليا والمتوسطة.

ويقدم الملتقى التوظيفي أكثر من 1000 وظيفة متنوعة لمختلف المؤهلات التعليمية، بهدف دعم الكنيسة للشباب ومساعدتهم في دخول سوق العمل بالتعاون مع وزارة الشباب.

الكنيسة المرقسية بالإسكندرية خدمة الشباب بالكنيسة القبطية وزارة الشباب والرياضة المصرية ملتقى توظيف للشباب 30 شركة

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