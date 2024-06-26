الكنيسة المرقسية بالإسكندرية تطلق ملتقى توظيف بالتعاون مع وزارة الشباب

أطلقت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، عبر الأمانة العامة لخدمة الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الأربعاء، ملتقى توظيف للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في الملتقى أكثر 30 شركة ومؤسسة تجارية، لتقديم وظائف مختلفة للشباب الخريجين من المؤهلات العليا والمتوسطة.

ويقدم الملتقى التوظيفي أكثر من 1000 وظيفة متنوعة لمختلف المؤهلات التعليمية، بهدف دعم الكنيسة للشباب ومساعدتهم في دخول سوق العمل بالتعاون مع وزارة الشباب.