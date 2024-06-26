الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئولون فى غزة: 17 ألف طفل فى القطاع فقدوا أحد والديهم أو كليهما جراء العدوان المتواصل

أطفال غزة
أطفال غزة

أكد مسئولون في غزة، أن 17 ألف طفل في القطاع فقدوا أحد والديهم أو كليهما جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد المدنيين في غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

 

وفي سياق متصل، قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إنه فيما يتعلق باشتداد الاشتباكات في مناطق جغرافية دون الأخرى، كما يجري في مدينة رفح، فإن الأمر له علاقة بأماكن تواجد الآليات الإسرائيلية والتوغل البري.

 

وأضاف أبوكويك، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ عدة أيام تتمركز آليات الاحتلال في المناطق الغربية من المدينة وتعمق العمليات باتجاه الشمال الغربي منها وتحديدًا في أحياء السعودي ومنطقة تلّ السلطان، مشيرًا إلى أن الآليات الإسرائيلية كانت قد تراجعت في اليومين الأخيرين من منطقة الشابورة باتجاه منطقة العودة ومنطقة بوابة صلاح الدين.

القاهرة الإخبارية طفل العدوان الإسرائيلى المدنيين غزة

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