الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. الآثار: لا علاقة لقصر البارون بكليب كمال وشاكوش.. والواجهة مقلدة

حسن شاكوش وعمر كمال
حسن شاكوش وعمر كمال من امام قصر البارون

أصدرت وزارة السياحة بيانًا ردًا على ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من صور فوتوغرافية، لتصوير أغنية استعراضية (فيديو كليب) تظهر بخلفيتها الواجهة الرئيسية لقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة.

ديكور مقلد لواجه قصر البارون إمبان يثير اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي 

وقد أكد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن ما تم تداوله هو عار تمامًا من الصحة، وأنه لم يتم تصوير هذه الأغنية الاستعراضية داخل قصر البارون إمبان بمصر الجديدة، وأن الواجهة التي ظهرت بالعمل الاستعراضي كخلفية ليست الواجهة الأصلية للقصر كما أُشيع، موضحًا أن شكل الواجهة بالصور مختلف تمامًا عن الواجهة الأصلية للقصر، حيث إنها ديكور مقلد لواجهة القصر قام بتصنيعها القائمون على تصوير العمل الاستعراضي وليست الواجهة الأصلية له.

وأضاف، أن أي تصوير يتم داخل المواقع الأثرية والمتاحف يكون من خلال تصريح مسبق من القطاع المختص، ووفقًا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

ويهيب المجلس الأعلى للآثار وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانصياع وراء الشائعات وتحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين والبلبلة، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى زيارة الموقع الرسمي للوزارة 
(www.mota.gov.eg).

يشار إلى أنه تم ظهور المطربين عمر كمال وحسن شاكوش ومعهما إحدى الراقصات على مواقع التواصل الاجتماعى يصوران فيديو كليب ويظهر خلفهم ديكور مشابه لقصر البارون إمبان، وقد أثار هذا الفيديو الكثير من اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي.

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