الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غلق وتشميع 6 منشأت صحية لإدارتها بدون ترخيص في دمياط

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهازتنميةمدينة دمياط الجديدة، عن تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للعيادات والمعامل الطبية لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية، بنطاق الأحياء الثاني والثالث والرابع والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض الأطباء بمزاولة النشاط بالمنشأة الطبية بدون ترخيص وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية وذلك قبل الحصول على الموافقةاللازمة، كما تم فصل المرافق عن تلك المنشآت.

وحذر رئيس الجهاز، المخالفين من إعادة فتح هذه المنشآت إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية لتوفيق أوضاعها.


وأضاف رئيس الجهاز، أن من يقوم بفض"الجمع" الأحمر، يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله طبقا للقانون رقم ( ٤١٥ ) لسنة ١٩٥٤ م بشأن مزاولة مهنة الطب والقانون رقم ( ٥١ ) لسنة ١٩٨١ م بتنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرارات المنفذة لهما وتعديلاتهما.

وفى السياق ذاته، تم غلق وتشميع لمحلات تعمل بدون ترخيص بالمنطقة المركزية بالمدينة ، وتم فصل المرافق عن تلك المحلات ومصادرة المضبوطات وإيداعها المخازن المركزية بالجهاز، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف.
 

جدير بالذكر أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز ، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد محمود عبيد رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، ومسئولي لجنة إزالة التعديات  والإشغالات بالجهاز.

 

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