"تنسيقية الأحزاب" تتبنى مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء

حثت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة أن هذه الخطوة ضرورية ومهمة في ظل الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء، موضحة أنه تزداد أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر هذه الأيام.

وأكدت التنسيقية أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث إن كل دول العالم تضع خططا لترشيد الاستهلاك، لافتة إلى تبنيها مبادرة لترشيد الاستهلاك بداية من تخفيض عدد العاملين في مقراتها، وتخفيض عدد ساعات العمل.

ودعت التنسيقية المواطنين إلى المشاركة في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدة أهمية أن يصبح الترشيد سلوكًا مجتمعيًا جماعيًا ونظامًا مستدامًا، وأن يمتد ليشمل كل مناحي الحياة، نطرًا لأهميته الكبيرة في تقليل هدر الكهرباء.

كما أكدت أن الترشيد سوف يعود بالنفع علي المواطنين من خلال التوفير في فاتورة استهلاك الكهرباء والحفاظ على البيئة ويؤدي إلى الإسهام في علاج ظاهرة الاحتباس الحراري وتغيير المناخ.