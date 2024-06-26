الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل استخدام اللبان يتسبب فى سكتة دماغية؟.. استشارى مخ وأعصاب يوضح

تناول اللبان
تناول اللبان

كشف الدكتور محمد سمير الملا، استشاري جراحة المخ والأعصاب، عن حقيقة تسبب اللبان في السكتة الدماغية وحقيقة الدراسات التي نشرت عن ذلك مؤخرًا.
 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن استخدام اللبان لا يتسبب في السكتة الدماغية ولكن استخدام السكريات بشكل مفرط هو ما يتسبب في ذلك.
 

وأضاف، أن استخدام نسب سكر عالية يوميًا  يتسبب في السكتة الدماغية مثل تناول الحلويات بشكل كبير، والشخص يكون عرضة لمرض السكر وكذلك فرط الحركة وأرق الليل، أما اللبان فكميات السكر فيه قليلة.


استخدام اللبان بصورة طبيعية غير مقلق

وأشار إلى أن المواد الصناعية في الأغذية مضرة جدًا بالجهاز العصبي، ومن يستخدم اللبان الذي يحتوي على مواد صناعية يتسبب في التهاب بمفصل الفك وبعض مرضى العصب السابع ينصح باستخدامهم اللبان، ولكن يفضل عمل تمارين، موضحًا أن استخدام اللبان بصورة طبيعية غير مقلق. 

  

استشاري جراحة المخ والأعصاب اللبان السكتة الدماغية المواد الصناعية الأغذية

مواد متعلقة

رصد مواقع "أونلاين" لبيع علاجات السكر كأدوية تخسيس

لمرضى السكر والربو.. "الهلال الأحمر" تقدم نصائح للحجاج

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند تناول لحوم عيد الأضحى المبارك

دراسة صينية تكشف عن فعالية العلاج المبكر بالأنسولين لمرضى السكر

الصحة تعلن التحاليل اللازمة لتشخيص مرض السكر (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

الدستور تشارك فى حملة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة

«الدستور» يكشف حقيقة استقالة مجلس الزمالك عقب أزمة القمة

التأمينات: تبكير صرف معاشات شهر يوليو

منشار كهربائى وأشلاء آدمية.. حريق بحظيرة ماشية يكشف كواليس مذبحة الغربية

عاجل.. الآثار: لا علاقة لقصر البارون بكليب كمال وشاكوش.. والواجهة مقلدة

«كاميرا خفية في الحمام».. موظف يتهم مدرس بهتك عرض ابنته في الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟