هل استخدام اللبان يتسبب فى سكتة دماغية؟.. استشارى مخ وأعصاب يوضح

كشف الدكتور محمد سمير الملا، استشاري جراحة المخ والأعصاب، عن حقيقة تسبب اللبان في السكتة الدماغية وحقيقة الدراسات التي نشرت عن ذلك مؤخرًا.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن استخدام اللبان لا يتسبب في السكتة الدماغية ولكن استخدام السكريات بشكل مفرط هو ما يتسبب في ذلك.



وأضاف، أن استخدام نسب سكر عالية يوميًا يتسبب في السكتة الدماغية مثل تناول الحلويات بشكل كبير، والشخص يكون عرضة لمرض السكر وكذلك فرط الحركة وأرق الليل، أما اللبان فكميات السكر فيه قليلة.



استخدام اللبان بصورة طبيعية غير مقلق

وأشار إلى أن المواد الصناعية في الأغذية مضرة جدًا بالجهاز العصبي، ومن يستخدم اللبان الذي يحتوي على مواد صناعية يتسبب في التهاب بمفصل الفك وبعض مرضى العصب السابع ينصح باستخدامهم اللبان، ولكن يفضل عمل تمارين، موضحًا أن استخدام اللبان بصورة طبيعية غير مقلق.