الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام فلسطينى: مستوطنون يطلقون النار تجاه مخيم العروب شمال الخليل

مستوطنون يطلقون النار
مستوطنون يطلقون النار - ارشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مستوطنين يطلقون النار تجاه مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الضفة الغربية تشهد اليوم عمليات هدم كبيرة جدًا بحق المواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة وفي الداخل المحتل وفي القدس المحتلة.

وأضافت السلامين، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وفي كفر قرع في الداخل المحتل وفي مدينة أريحا وعدد من المناطق المتاخمة لبعض القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، يوجد 15 منزلًا البعض منها مأهول بالسكان قام الاحتلال بتشريد العائلات الفلسطينية بحجج واهية وهي حجة البناء بدون ترخيص.

القاهرة الإخبارية مستوطنون مخيم العروب الخليل الضفة الغربية

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