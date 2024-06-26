فودين يغادر معسكر إنجلترا فى يورو 2024

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، عن مغادرة فيل فودين، جناح مانشستر سيتي، لمعسكر منتخب إنجلترا في ألمانيا المخصص لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

منتخب إنجلترا كان قد تأهل تأهل لدور الـ16 بالمركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بفوز على صربيا وتعادلين مع الدنمارك وسلوفينيا.

وجاء في بيان من الاتحاد الإنجليزي: "أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن فيل فودين قد غادر معسكر إنجلترا في بطولة يورو 2024 بشكل مؤقت وعاد إلى المملكة المتحدة بسبب قضية عائلية ملحة".

وسبق للاتحاد الإنجليزي الإعلان عن خروج بين وايت من معسكر المنتخب في كأس العالم 2022 بسبب أمر عائلي، قبل أن يتبين أن الخروج كان نتيجة لأزمة مع الجهاز الفني بقيادة جاريث ساوثجيت.

وشارك فودين مع إنجلترا في المباريات الثلاث في يورو 2024 دون تسجيل أهداف أو تمريرات حاسمة، وحصل على بطاقة صفراء في المباراة ضد سلوفينيا.

منتخب إنجلترا سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعة الرابعة أو الخامسة في دور الـ16 يوم الأحد 30 يونيو الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.