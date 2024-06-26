الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيطرة على حريق اندلع فى شقة سكنية بأحد الأبراج ببنى سويف (صور)

جانب من الحريق
جانب من الحريق

سيطرت قوات الحماية المدنية ببنى سويف، اليوم الأربعاء على حريق اندلع داخل شقة سكنية بأحد الابراج بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية داخل أحد الأبراج بطريق كورنيش النيل.

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية على رأس عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي البرج.

كما نجحت قوات الحماية المدنية من إنزال سكان بعض الشقق السكنية عبر السلالم الخاصة بسيارات الأطفاء، وقامت شركات الكهرباء والغاز الطبيعي بفصل الخدمات عن البرج السكنى، ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ.

1000055746
1000055746
1000055755
1000055755
1000055728
1000055728
1000055749
1000055749
1000055740
1000055740
بني سويف كورنيش النيل حريق سيارات الإطفاء الحماية المدنية

مواد متعلقة

كواليس انتشال جثمان طفلة غرقت بغرفة صيانة الرى فى إهناسيا

استجابة لـ"الدستور".. محافظ بني سويف يوجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لـ"زكية"

بعد إصابتها بالعظام الزجاجية.. فتاة تستغيث: "4 سنين على جهاز التنفس" (فيديو)

التصريح بدفن طفلة سقطت في غرفة صرف ببني سويف

ممر شرفي لنائب رئيس وحدة محلية ومدير غرفة العمليات لبلغوهما سن المعاش ببني سويف

تسليم أجهزة تعويضية وسماعات طبية بقرى ونجوع بني سويف

تكريم قيادات جامعية ومنسق عام الوافدين بجامعة بني سويف

سكرتير عام بني سويف يناقش الاستجابة للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية

الأكثر قراءة

الدستور تشارك فى حملة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة

التأمينات: تبكير صرف معاشات شهر يوليو

الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

منشار كهربائى وأشلاء آدمية.. حريق بحظيرة ماشية يكشف كواليس مذبحة الغربية

«الدستور» يكشف حقيقة استقالة مجلس الزمالك عقب أزمة القمة

مفاجآت جديدة فى قضية الوثائق.. ترامب يحفظ أسرار أمريكا بـ"الدش" و"قاعة رقص"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟