السيطرة على حريق اندلع فى شقة سكنية بأحد الأبراج ببنى سويف (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية ببنى سويف، اليوم الأربعاء على حريق اندلع داخل شقة سكنية بأحد الابراج بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية داخل أحد الأبراج بطريق كورنيش النيل.

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية على رأس عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي البرج.

كما نجحت قوات الحماية المدنية من إنزال سكان بعض الشقق السكنية عبر السلالم الخاصة بسيارات الأطفاء، وقامت شركات الكهرباء والغاز الطبيعي بفصل الخدمات عن البرج السكنى، ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ.

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