الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقيب التمريض تترأس اجتماع لجنة التدريب بالبورد العربى للتمريض

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأست الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس البورد العربى، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة التدريب بالمجلس العلمي لاختصاصات التمريض والقبالة الذى عقد افتراضيًا بحضور أعضاء لجنة التدريب البورد العربى من معظم البلدان العربية.

وقالت نائب رئيس البورد العربى، إن الإجتماع استعرض توصيات الاجتماع السابق، كما ناقش خطة تمريض الحالات الحرجة والمقدم من جمهورية العراق، ومراجعة برامج الاختصاص لبرنامج الاختصاص في الطوارئ والاختصاص في صحة المجتمع.

وأشادت خلال الاجتماع بدعم الدكتور عمر عوض الرواس رئيس البورد العربي، لإخصائيات التمريض والقبالة بالدول العربية، لافتة إلى أنه تم تفويض الدكتورة إيمان العوضى من دوله الكويت لتكون مقرر الاجتماع.

شارك فى الاجتماع الدكتورة ليلى أخو زهية رئيس لجنة التدريب ممثلة عن الأردن، الدكتورة وداد كامل نائب رئيس اللجنة من العراق، الدكتورة إيمان العوضي عضو اللجنة من دولة الكويت، الدكتورة صفاء حسن بيومى عبادى عضو الجنة من السودان، الدكتورة نسرين برفون عضو اللجنة من دولة المغرب، الدكتور محمد القمر عضو اللجنة من اليمن، ونور الهندي أمينة سر اختصاصات التمريض والقبالة.

الاختصاص في الرعاية الحرجة

وقالت إن توصيات الاجتماع السابق الذى تمت مناقشتها فى اجتماع اليوم تتضمنت شرحا مختصرا لمشروع الاختصاص في الرعاية الحرجة الذى تقدمت به الدكتورة وداد كامل، التى أكدت مدى حاجة المجتمع في العراق لهذا الاختصاص، حيث إن الكوادر الحالية يقتصر فرص التطوير لديهم على دورات تدريبية فقط وعدد قليل جدا يتلقى التدريب خارج العراق.

وأوضحت أن الحصول على الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه) يعد جانبا أكاديميا وليس مهنيا، كما بينت أن مدة البرنامج ستكون (4) سنوات لتتماشى مع تعليمات وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة في العراق.

وبدورها وجهت الدكتورة ليلى أخو زاهية بضرورة تقديم نسخة باللغة الإنجليزية من البرنامج، وتساءلت حول مدة البرنامج (4) سنوات والذي من الممكن أن يكون عائقا أمام المتدربين، بالإضافة إلى أهمية تقديم الكورسات للبرنامج.

وأشارت إلى ضرورة تقديم برنامج متكامل يتضمن كورسات، مع أهمية مراجعة مخرجات البرنامج بحيث يكون الخريج مؤهل لأن يكون باحثا قياديا معلما ومدربا، وأن تكون المخرجات أكثر دقة، وأن يتم تزويد اللجنة بالخطة الخمسية لأعداد المتدربين، وعدد الأسرة لمرضى الرعاية الحرجة ومراكز التدريب الموجودة حاليا في العراق.

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ولفتت رئيس لجنة التدريب بالبورد العربى، إلى أنه وبسبب عدم توافر متدربين سيكون الفوج الأول من البرنامج مدربين لما بعدهم كما يمكن الاستعانة بالدول الأخرى ومن لديهم DNP، كما أوضحت على أنه يجب الفصل بين الرعاية الحرجة والرعاية التلطيفية كون الرعاية الحرجة تختلف عن الرعاية التلطيفية.

وأوضح الدكتور محمد القمر على ضرورة ربط أهداف البرنامج بأهداف المجلس العربي وضرورة تحديد سمات الخريجين للبرنامج.

مرضى الرعاية التلطيفية

وأكد كل من الدكتورة ليلى والدكتورة وداد أن بعض أقسام الرعاية الحرجة تتضمن مرضى الرعاية التلطيفية لعدم توافر أقسام خاصة للرعاية التلطيفية، ولذلك يجب أن يكون هناك معرفة للخريجين بالعناية التلطيفية، كما أكدت الدكتورة إيمان العوضي بأنه ممكن استحداث برنامج خاص بالرعاية التلطيفية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود إن الاجتماع انتهى بالتأكيد على إعادة النظر في أهداف ومخرجات البرنامج، وتقديم الخطة لقبول المتدربين وعدد الأسرة للعناية الحرجة، كما يتم اجتماع أعضاء اللجنة لتحضير بقية متطلبات اللجنة.

يذكر إنه سيتم استكمال اجتماعات لجنة التدريب برئاسة الدكتورة كوثر محمود صباح غد الخميس، وذلك تزامنًا مع اجتماع لجنه الامتحانات التى ستترأسها الدكتورة ميرنا أبى عبدالله ضومط رئيس المجلس العلمى بالبورد العربى.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
التمريض لجنة التدريب البورد العربي للتمريض تمريض الحالات الحرجة العراق

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