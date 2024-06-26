"واشنطن بوست": إيران تستعد للانتخابات بمرشح إصلاحى واحد فقط

سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الأربعاء، الضوء على الانتخابات الإيرانية المقرر إجراؤها الجمعة المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير صادر لها، إلى تنافس ستة مرشحين على منصب الرئيس، بينهم واحد فقط إصلاحيا.



وذكرت الصحيفة أنه بعد ما يزيد قليلاً على شهر من الوفاة المفاجئة للرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، سيصوت الإيرانيون لاختيار رئيسهم المقبل يوم الجمعة.

ومع وجود ستة مرشحين على بطاقة الاقتراع وعدم وجود أي مرشح واضح، فإن النتيجة ليست مؤكدة على الإطلاق - وهو تغيير واضح، كما يقول المحللون، عن الانتخابات الأخيرة.

ومن جانبه، قال أراش عزيزي، الكاتب والمؤرخ الذي يركز على إيران: “لقد تم انتخاب إبراهيم رئيسي في انتخابات غير تنافسية على الإطلاق في عام 2021 عندما كانت النتائج محددة مسبقًا”، معقبا: "النتائج ليست محتومة هذه المرة".

وأضاف أن النظام السياسي الإيراني يعني أن الرئيس يتمتع بسلطة محدودة. ويحتفظ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية – آية الله علي خامنئي – بالسيطرة المباشرة أو غير المباشرة على جميع فروع الحكومة، وكذلك على الجيش ووسائل الإعلام. ومع ذلك، يمكن أن يكون للرئيس المقبل تأثير كبير على الحياة اليومية، بما في ذلك المتطلبات الدينية والقيود على اللباس – وهو ما يترتب على بلد هزته مؤخرًا احتجاجات تطالب بحرية المرأة في ظل الحكم الديني.