الأربعاء 26 يونيو 2024
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فريدة الشوباشي: كنت هتجنن من الإخوان وقلوبنا شاورت على السيسي في 30 يونيو

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

يصادف هذه الأيام احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو الذي أصبح أحد أهم الأعياد الوطنية المصرية حيث شهد على ثورة الشعب والشرطة والجيش على حكم الإخوان الذي كاد أن يُخرب البلاد، لولا يقظة المصريين وتمسكهم بالحلم في التغيير.

بهذه المناسبة تواصلت "الدستور"، مع فريدة الشوباشي في حديث خاص لتوثيق شهادتها من خلال مشاركتها في 30 يونيو.

فريدة الشوباشي: 3 أجيال من أسرتي شاركت في ثورة 30 يونيو

وتتذكر فريدة الشوباشي ذكرياتها مع ثورة 30 يونيو، قائلة: شاركت في اعتصام الفنانين بوزارة الثقافة، وكنا 3 أجيال وهم حفيدي أدهم ووالده نبيل الشوباشي وأنا، ونزلنا ميدان التحرير دون اتفاق مسبق.

وأضافت الشوباشي: “شعرت أن الثورة في قلب كل مصري يحب مصر، على اختلاف الثقافة والعُمر”.

ووصفت فريدة الشوباشي ثورة 30 يونيو بأنها "لقاء جماعي" لملايين المصريين، حتى أن الوكالات الأجنبية رصدت في تقاريها أن أعداد المصريين في ثورة 30 يونيو ما بين 35 - 40 مليون مصري.

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فريدة الشوباشي: الإخوان كانوا يريدون تفتيت مصر

وعن رد فعلها عقب سماع نبأ وصول محمد مرسي لحكم مصر، قالت الشوباشي:“كنت هتجنن، لا يمكن كنت أقبل أن رئيس يأتي لمصر ويريد أن يجعلها وكأنها خلافة إسلامية ويحكمها مرشد الإخوان”.

وأضافت الشوباشي: "الإخوان جماعة لم تكن هينة، بل كانوا يريدون حكم مصر لمدة 500 سنة كما قالوا، وهددوا المصريين مثلما فعل عصام العريان، القيادي بالجماعة الذي قال:"إذا شلتونا من الحكم، الأمريكان مش هيسيبوكم" وهي عبارة لا يصح أن تُقال من شخص وطني".

عن حكم الإخوان، رأت الشوباشي أنهم كانوا يريدون الشر لمصر:"كانوا عايزين يفتتوا البلد إلى دول، شمال وجنوب، مسلمين ومسحيين، وغيرها من تصنيفات.

الشوباشي:  قلوبنا شاروت على الرئيس السيسي في ثورة 30 يونيو

ولفتت الشوباشي إلى أن المصريين اختاروا الرئيس السيسي بإجماع: "قلوبنا شاورت على الرئيس السيسي رغم عدم معرفتنا بيه، وقلنا:"انزل يا سيسي.. مرسي مش رئيسي". 

وبالفعل لم يخيب الرئيس السيسي آمال المصريين: السيسي قال "الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخري" بالفعل طبق هذا الكلام كما قال.

أضافت: لما كنت بنزل التحرير كنت أشعر أن كل المصريين أولادي وأقاربي رغم عدم معرفتي بهم: “إحنا صامدين في وجه أي مؤامرات سنواجهها وننتصر عليها بقيادة الرئيس السيسي، فهو قائد عظيم ووطني ومحترم”.

واختتمت الشوباشي حديثها مع “الدستور” حول أمنياتها المستقبلية لمصر، في ذكرى ثورة 30 يونيو: “أتمنى أن الثورة تكمل مشروعاتها لصالح مصر وأن نستمر في مشروعات الحياة الكريمة اللي بدأت في مصر، مع الاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم والمرأة المعيلة وأن تستمر المشروعات الجديدة التي تخلق فرصًا كثيرة لعمل الشابا وأن يعيش المواطن حياة كريمة، فإن الثورة قامت حتى لا تتوقف أبدًا”.

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