الأربعاء 26 يونيو 2024
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طرح أغنية "لو زعلان" لماجد المهندس من فيلم جوازة توكسيك

جريدة الدستور

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد جوازة توكسيك الأغنية الدعائية للعمل "لو زعلان" غناء ماجد المهندس على طريقة المثل الشعبي الشهير "لو زعلان اشرب من البحر".

https://www.instagram.com/reel/C8rnRBZMpZx/?igsh=dWR0MWZwZ3g4dzg5
من خلال الكلمات الطريفة لأغنية "لو زعلان" نرى ماجد المهندس يضع الحبيبين أمام اختيار واحد لتخطي الزعل فيما بينهما وهو "الشرب من البحر"، ليحقق المثل الشعبي الشهير وهو ما يتناسب مع أجواء الفيلم التي تدور أحداثه في أجواء صيفية مبهجة، والتي يعكر صفوها لحظات من الزعل ما بين ثنائيات الفيلم؛ ملك قورة ومحمد نور، ليلى علوي وبيومي فؤاد وتامر هجرس وهيدي كرم، حيث يبدو أن الزعل أو التوتر الذي تشهده علاقة الحب بين فريدة وكريم قد انعكست عليهم جميعاً.

تفاصيل فيلم جوازة توكسيك 

والأغنية من إنتاج شركة كاسيت ميديا، كلمات محمد البوغة وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر، وتوزيع ديجيتال شركة ورنر ميدل إيست.

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

وفيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيو سنشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير والفيلم من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.

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