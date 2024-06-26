غدًا.. «ليلة من دويتوهات السينما المصرية» في قصر بشتاك

يقيم بيت الغناء العربي "قصر الأمير بشتاك" بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة د.وليد قانوش حفل فرقة "ليلة من دويتوهات السينما المصرية" مع الفنانة داليا الدويني والفنان أشرف علي في الثامنة من مساء غدٍ بمصاحبة فرقة نجوم مصرية بقيادة المايسترو مصطفى المهدي داليا الدويني وأشرف علي بمصاحبة فرقة نجوم مصرية، بقيادة المايسترو مصطفي مهدي.

تعد داليا الدويني وأشرف علي من المطربين الأساسيين لفرقة عبد الحليم نويره للموسيقي العربية بدار الأوبرا منذ أكثر من 25 عامًا، قدما الكثير من الحفلات الفنية علي مدار سنوات داخل مصر وخارجها، حصلاً علي العديد من الجوائز وشهادات التقدير بدول عربية وأوروبية، كما يشارك في حفل ليلة من دويتوهات السينما المصرية كضيوف شرف مجموعة من صوليستات فرقة نجوم مصرية.

يضم برنامج ليلة من دويتوهات السينما المصرية الحفل تقديم أغنيات:"تعالي اقولك، يادي النعيم، حاجة غريبة، احتار خيالي، عايز اروح، ياسلام علي حبي وحبك، علي قد الليل ما يطول، بتسأل ليه عليا ويارايحين للنبي الغالي".

نبذة عن قصر الأمير بشتاك

قصر الأمير بشتاك هو نموذج فريد للعمارة المدنية في العصر المملوكي يقع بشارع المعز بالقاهرة الفاطمية وأنشأه الأمير سيف الدين بشتاك الناصري أحد أمراء الناصر محمد بن قلاوون الذي قتل بمكيدة من الأمير قوصون أثناء حكم السلطان الأشرف علاء الدين كجك.

هذا القصر في البداية كان يقطنه الأمير بدر الدين بكتاش ثم اشتراه الأمير بشتاك من الورثة، وأضاف إليه المساحات التي كانت حوله وكان منشأ حوله أحد عشر مسجدا وأربعة معابد من آثار الفاطميين ودار قطوان الساقي." وقد أوشك علي الانهيار بعد زلزال 1992 - وقد تم إصلاح القصر بالأشتراك مع معهد الآثار الألماني عامين بتكلفة حوالي 50 مليون جنيه. وقصر بشتاك الأثري يعود تاريخ إنشائه إلي عام 1339م-740هـ.