سامح حسين عن «عامل قلق»: مستمرون بنفس النجاح على مسرح البالون

عبّر الفنان سامح حسين عن سعادته بردود الأفعال التي تحققها مسرحيته الجديدة عامل قلق بعدما شهدت نجاحًا كبيرًا منذ عرضها على مسرح البالون.

وكتب سامح عبر حسابه قائلًا: "الحمد لله مستمرين فى القلق مع أحلى جمهور فى الدنيا، ويارب أكون دايماً عند حسن ظنكم، المسرحية الكوميدية الاستعراضية عامل قلق يوميًا على مسرح البالون بالعجوزة في الثامنة والنصف، الثلاثاء إجازة المسرح، أسعار التذاكر (٧٥ /١٠٠ /١٥٠/ ٢٠٠).

أبطال مسرحية عامل قلق

"عامل قلق" بطولة سامح حسين، سمر علام، محمد مبروك يوركا، وفاء سليمان، عماد عبدالمجيد، طارق دياب، مصطفى سعيد، باسم سليمان، محمد صفاء، حامد الزناتي، رامي حازم، حسن علي، محمد مصطفى تيكا، نورهان عشوش، سما نصر الدين، سهيلة الأنور، منة عاطف، كتابة محمد الزناتي، وإخراج إسلام إمام، وإنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية.

وقدّم سامح حسين من قبل عدة عروض مسرحية مع المخرج إسلام أمام ويشكلان سويًا دويتو مسرحيا ناجحا، ومن المسرحيات التي قدماها سويا مسرحية "حلم جميل" ومسرحية "المتفائل" وحققت هاتان المسرحيتان نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وقدّم سامح حسين من قبل عدة عروض مسرحية مع المخرج إسلام أمام ويشكلان سويًا دويتو مسرحيا ناجحا، ومن المسرحيات التي قدماها سويا مسرحية "حلم جميل" ومسرحية "المتفائل"، وحققت هاتان المسرحيتان نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. وقدّم سامح حسين من قبل عدة عروض مسرحية مع المخرج إسلام أمام ويشكلان سويًا دويتو مسرحيا ناجحا، ومن المسرحيات التي قدماها سويا مسرحية "حلم جميل" ومسرحية "المتفائل" وحققت هاتان المسرحيتان نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. وقدّم سامح حسين من قبل عدة عروض مسرحية مع المخرج إسلام أمام ويشكلان سويًا دويتو مسرحيا ناجحا، ومن المسرحيات التي قدماها سويا مسرحية "حلم جميل" ومسرحية "المتفائل" وحققت هاتان المسرحيتان نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.