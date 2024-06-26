الدستور تشارك فى حملة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة

تعلن مؤسسة الدستور للصحافة والنشر عن مشاركتها في الحملة الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة، التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة تحت شعار "استهلاك أقل.. تأثير كبير".

وفي إطار هذه المشاركة، تسعى مؤسسة الدستور إلى المساهمة الفعّالة في رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتأثيره الإيجابي على البيئة والمجتمع، ومن خلال منصاتنا الإعلامية، سنعمل على نشر الرسائل التوعوية والمعلومات القيمة حول كيفية تبني سلوكيات وممارسات مستدامة من قبل المواطنين والمؤسسات على حد سواء.

وأعرب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، عن تأييده ودعمه هذه المبادرة، مؤكدا أن "ترشيد الطاقة ليس مجرد مسألة اقتصادية، بل هو التزام تجاه حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ونحن في الدستور نؤمن بأن الإعلام يلعب دورًا حيويًا في تثقيف المجتمع وتحفيزه على اتخاذ خطوات إيجابية نحو مستقبل أكثر استدامة".

وأضاف أن "المؤسسة ستقوم بإعداد تقارير وتحقيقات متعمقة تسلط الضوء على الجهود المبذولة في مجال ترشيد الطاقة، وتقديم نماذج ملهمة من الأفراد والمؤسسات التي تتبنى هذه المبادرات".

وفي خطوة عملية لدعم الحملة، “تعلن مؤسسة الدستور عن تبنيها مجموعة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة داخل مقرها خلال ساعات العمل، وتشمل هذه الإجراءات تقليل استخدام الإضاءة غير الضرورية، تفعيل وضع توفير الطاقة على أجهزة الكمبيوتر، وإيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية عند عدم استخدامها، كما نشجع موظفينا على اتباع سلوكيات الترشيد في حياتهم اليومية داخل وخارج العمل”، حسب "الباز".

تأتي مشاركة الدستور في هذه الحملة كجزء من التزامها المستمر بدعم القضايا الوطنية والمساهمة في الجهود الرامية لمواجهة تحديات تغير المناخ. وندعو جميع قرائنا ومتابعينا إلى الانضمام إلينا في هذه المبادرة المهمة والعمل معًا من أجل بيئة أنظف ومستقبل أكثر إشراقًا لأجيالنا القادمة.