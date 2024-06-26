"الجيل": التضخم وإنهاء تخفيف أحمال الكهرباء أهم تحديات الحكومة الجديدة

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمامها العديد من التحديات والملفات المهمة التي تنعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، ويأتي في مقدمتها إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والحد من التضخم وزيادة الأسعار فضلًا عن رفع مستوى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

الحكومة الجديدة

وأوضح "هجرس" في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات مصيرية تتطلب جهدًا كبيرًا وسعيًا دؤوبًا للتغلب عليها، مشيرًا أن التركيز سيكون خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين البنية التحتية، وزيادة فرص العمل، مع ضرورة تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال معالجة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تنظيم الأسواق وتفعيل دور الرقابة.

بناء الإنسان المصري

وطالب عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، الحكومة الجديدة أن تضع نصب أعينها استراتيجيات بناء الإنسان المصري، من خلال رفع مستوى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، لافتًا إلى ضرورة استكمال المشروعات القومية القائمة حتى لا يشكل ذلك إهدارًا للمال العام، وخاصة المشروعات التي تشرف عليها مؤسسة حياة كريمة لتحسين حياة الريف المصري.

وأعرب عن تمنياته بنجاح التشكيل الحكومي الجديد في دفع مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي واستكمال الإنجازات التي تحققت على مدار 10 أعوام سابقة، أحدثت طفرة في عديد من المجالات مع الاهتمام بوضع المواطن البسيط على رأسه أولوياتها والعمل بكفاءة وجهد مضني على تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه.