وزير الرياضة يؤكد الدعم الكامل للمنتخب الأوليمبى قبل أوليمبياد 2024

أكد د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضرورة الدعم الكامل للمنتخب الأوليمبي ومتطلباته خلال الفترة المقبلة التى تسبق انطلاق أوليمبياد باريس 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الرياضة مع جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة ومحمد يحيى، رئيس الشركة المتحدة للرياضة، بحضور المدير الفني للمنتخب الأولمبي البرازيلي روجيرو ميكالي.

ووجه وزير الشباب الشكر للأندية المصرية لمساعدة المنتخب الأوليمبي خلال الفترة المقبلة والتي يتخللها المعسكر الذي يبدأ 5 يوليو المقبل ببرج العرب قبل التوجه إلى باريس لخوض مباراتين تجريبيتين علمًا بأن السفر بطائرة خاصة مساء أو فجر 13 يوليو.

تطرق اللقاء إلى دراسة كيفية وضع خطة واضحة للموسم القادم والمواسم التالية له والتي يتخللها بطولة كاس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ وبطولة كاس العالم 2026 وكيفية الربط بين متطلبات المنتخبات المصرية والمنافسات المحلية المختلفة، الأمر الذى يستلزم التوافق التام بين الرابطة والاتحاد، وأيضا تغيير وتطوير خطط العمل بنظام المسابقات وفقا لدور كل هيئة ونظام المسابقات وتطويره بما يصب فى صالح منظومة الكرة المصرية.