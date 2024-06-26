ضمت 5 روايات.. إعلان القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفانى

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية القائمة القصيرة لـ"جائزة غسان كنفاني للرواية العربية" في دورتها الثالثة للعام 2024، التي يرأس لجنة تحكيمها - الجائزة - الروائي المغربي أحمد المديني.

القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني

ضمت القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني للرواية العربية في دورتها الثالثة للعام 2024، خمس روايات هى: "2067" للروائي سعد القرش من مصر، "وجعٌ لا بدَّ منه" للروائي عبدالله تايه من فلسطين، "باقي الوشم" للروائي عبدالله الحسيني من الكويت، "ربيع الإمام" للروائي محمد سيف الرحبي من سلطنة عُمان، "برلتراس" للروائي نصر سامي من تونس.

أشاد وزير الثقافة عماد حمدان بدور لجنة التحكيم الخاصة بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية بدورتها الثالثة للعام 2024 برئاسة الناقد والروائي المغربي أحمد المديني وأعضاء اللجنة على حرصهم وجهدهم من خلال المتابعة والمراجعة للروايات المُرشحة والتي جاءت بظروف قاسية وصعبة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال حمدان إن استمرار الجائزة التي تحمل اسمًا من أسماء الثقافة الوطنية ورمزًا من رموز المقاومة الفلسطينية في ظرف فلسطيني استثنائي نتيجة العدوان المستمر لهو التأكيد على وعينا أن الثقافة مقاومة وأن الرواية الوطنية الفلسطينية لا يمكن محوها وطمسها مهما حاول الاحتلال من تغيير وتهويد وتزوير، فالأرض بشواهدها ومعالمها وحجارتها وترابها ولونها تروي حكاية الفلسطيني منذ الأزل.

أضاف حمدان أن السردية الفلسطينية وسر بقائها وإبداعها لأنها محمولة على وعي الفلسطيني بأهمية الدفاع عن الأرض والإنسان سواء على أرض الوطن أو في شتى بقاع وأصقاع الأرض.

وقال الروائي والناقد المغربي أحمد المديني رئيس لجنة تحكيم جائزة غسان كنفاني للرواية العربية إن الروايات المرشحة تناولت قضايا اجتماعيّة سياسية، وفلسفيّة، ووجوديّة، وتجسيد الشخصيات من خلال الاهتمام بالبعد الإنساني، إذ تتصدر تيمة الغلبة والهيمنة جميع الروايات، وتتفرّع عنها مواضيعُ الظلم الاجتماعي وغيرها، إذ يحضر التاريخ بقوة في عدد من الروايات، وتحدث بعضها عن الهمّ الوطني والقومي والإنساني.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز الأول بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية في الثامن من شهر يوليو المقبل.