نائب محافظ الجيزة تتابع استقبال طلبات التصالح بمراكز الدقى والعجوزة التكنولوجية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، القيادات التنفيذية بمتابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين؛ لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وتفقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، المراكز التكنولوجية بأحياء الدقى والعجوزة لمتابعة توافد المواطنين لتقديم طلبات التصالح.



ووجهت نائب المحافظ، مسئولي المراكز التكنولوجية بتقديم التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بسهولة ويسر، للاستفادة من حزمه التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.



وأشارت هند عبدالحليم، أن جميع العاملين داخل المراكز التكنولوجية تم تدريبهم علي مدار الشهور الماضية علي آليات العمل وتطبيق القانون مؤكدًا أنهم يقدمون كافة أوجه الدعم لخدمة المواطنين، وتسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.



واستمعت نائب المحافظ، إلي عدد من المواطنين المترددين علي المراكز التكنولوجية؛ للتعرف علي آرائهم وإزالة أي معوقات تواجههم.



رافق نائب المحافظ أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي وياسر سامي رئيس حي العجوزة وأيمن عاشور مدير الإدارة العامة للإحصاء والتقارير الإلكترونية بالجيزة.

نائب محافظ الجيزة خلال جولتها

نائب محافظ الجيزة خلال جولتها

جانب من جولة نائب محافظ الجيزة

جانب من جولة نائب محافظ الجيزة