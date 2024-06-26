حزب الله: قصفنا ‏التجهيزات التجسسية الإسرائيلية فى محيط موقع بركة ريشا

أعلن حزب الله، عن قصفه ‏التجهيزات التجسسية الإسرائيلية في محيط موقع بركة ريشا ودمرناها بالكامل، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكان قد أفاد حزب الله، بوقوع قتلى ومصابين في صفوف جيش الاحتلال بعد استهداف أبنية في مستوطنة المطلة.

جرائم الاحتلال الصهيوني

ونشر "حزب الله" اللبناني ملخصًا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".