الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله: قصفنا ‏التجهيزات التجسسية الإسرائيلية فى محيط موقع بركة ريشا

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب  الله، عن قصفه ‏التجهيزات التجسسية الإسرائيلية في محيط موقع بركة ريشا ودمرناها بالكامل، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكان قد أفاد  حزب الله، بوقوع قتلى ومصابين في صفوف جيش الاحتلال بعد استهداف أبنية في مستوطنة المطلة.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

ونشر "حزب الله" اللبناني ملخصًا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

حزب الله القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية نبأ عاجل صفوف الاحتلال

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