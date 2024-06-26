خالد الجندى: الأعمال الترفيهية تكون حرامًا فى هذه الحالة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنترنت له فوائد وسلبيات ولكن كل شيء إذا زاد عن حده انقلب لضده.



وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الترفية يكون حرامًا لو خالف الشريعة الإسلامية أو اعتدى على أعراض الآخرين، أو كان فيه تنمر بأي حالة من الحالات.



من يساهم في نشر أعمال التنمر يكون آثمًا

وتابع، أن كل من شارك ونشر وروج وشاهد فيديوهات للتنمر فإنه يأثم لأنه ساهم في نشره، مؤكدًا أن العقلاء وأصحاب الدين والأخلاق لا يضحكون لمشاهد التنمر لأنه ليس خفة دم ولكنهم يغضبون.



وأكد أن الأعمال الفنية لها دور كبير في التأثير بالمجتمع، لأنها من أسهل الطرق التي تصل للمنازل والأسرة.

