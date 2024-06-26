الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد الجندى: الأعمال الترفيهية تكون حرامًا فى هذه الحالة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنترنت له فوائد وسلبيات ولكن كل شيء إذا زاد عن حده انقلب لضده.
 

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"،  أن الترفية يكون حرامًا لو خالف الشريعة الإسلامية أو اعتدى على أعراض الآخرين، أو كان فيه تنمر بأي حالة من الحالات.
 

من يساهم في نشر أعمال التنمر يكون آثمًا

وتابع، أن كل من شارك ونشر وروج وشاهد فيديوهات للتنمر فإنه يأثم لأنه ساهم في نشره، مؤكدًا أن العقلاء وأصحاب الدين والأخلاق لا يضحكون لمشاهد التنمر لأنه ليس خفة دم ولكنهم يغضبون.
 

وأكد أن الأعمال الفنية لها دور كبير في التأثير بالمجتمع، لأنها من أسهل الطرق التي تصل للمنازل والأسرة.
 

خالد الجندي الإنترنت الترفية حرام الشريعة الإسلامية أعراض الآخرين

مواد متعلقة

خالد الجندي يكشف عن أخطر صنف من الناس (فيديو)

خالد الجندي: اربطوا كل أموركم بالله يفرج لكم الأحوال

نصيحة الشيخ خالد الجندي لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

خالد الجندى من جبل عرفات: نتقرب إلى الله بالصفح عمن أساءوا إلينا

خالد الجندى: الكل على جبل عرفات يدعو لنصرة غزة وفلسطين

خالد الجندى من جبل عرفات: "اللهم احفظ مصر ورخّص الأسعار لنا"

الأكثر قراءة

الدستور تشارك فى حملة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة

«الدستور» يكشف حقيقة استقالة مجلس الزمالك عقب أزمة القمة

التأمينات: تبكير صرف معاشات شهر يوليو

منشار كهربائى وأشلاء آدمية.. حريق بحظيرة ماشية يكشف كواليس مذبحة الغربية

عاجل.. الآثار: لا علاقة لقصر البارون بكليب كمال وشاكوش.. والواجهة مقلدة

«كاميرا خفية في الحمام».. موظف يتهم مدرس بهتك عرض ابنته في الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟