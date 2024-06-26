ضبط مدير أحد الكيانات التعليمية غير المرخصة فى الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى- على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من الأدوات والمستلزمات التى تُستخدم فى نشاط التدريس بالكيان - عدد من الكتب والملازم الدراسية مجهولة المصدر - مبلغ مالى "من حصيلة نشاطه بالكيان"- جهاز حاسب آلى "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.