الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب أحمد عثمان: فتح قاعات وزارتى الأوقاف والشباب بالإسماعيلية لطلاب الثانوية

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، والدكتور إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل أول وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والدكتور إيهاب صلاح وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، أنه نظرًا لظروف امتحانات الثانوية العامة والأزهرية وارتفاع درجات الحرارة وتيسيرًا على أولياء الأمور، تم الاتفاق على فتح جميع قاعات المناسبات الخاصة بوزارة الأوقاف وفتح 117 مركز شباب وناديًا على مستوى محافظة الإسماعيلية لاستقبال طلاب الثانوية العامة والأزهرية فى القاعات المكيفة بالمراكز التابعة لوزارة الشباب والرياضة ودور المناسبات والمساجد بوزارة الأوقاف اعتبارًا من اليوم، للمراجعة بها، خاصة في ظل خطة تخفيف الأحمال.

وقال عثمان، إنه أطلق هذه المبادرة لدعم أبنائنا طلاب وطالبات الثانوية العامة والأزهرية، وتوفير الظروف المهيأة والمناسبة لهم، لافتًا إلى أن وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة استجابتا على الفور ووافقتا على المبادرة.

وأشار عثمان إلى أنه تتم المتابعة أولًا بأول لتلقي أي شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور لسرعة حلها.

مجلس النواب حزب مستقبل وطن وزارة الأوقاف امتحانات الثانوية العامة درجات الحرارة

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