تعرف على أسعار السلع التموينية اليوم

تزايدت نسبة البحث بين المواطنين عن أسعار السلع التموينية في الأسواق، حيث يسعون لشراء احتياجاتهم الغذائية من الأرز والسكر والزيت، ووفقًا لآخر تحديث للأسعار المتاح عبر بوابة مجلس الوزراء، فإن صرف السلع لحملة البطاقات التموينية سيبدأ منتصف الأسبوع المقبل، من خلال شبكة تضم 40 ألف منفذ تمويني يشمل هذا التوزيع حوالي 21 مليون بطاقة تموينية تابعة لـ 64 مليون مواطن مستحق للحصة الشهرية من السلع المدعمة.

أسعار السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين عن أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024، يأتي هذا في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعومة، وجاءت الأسعار كما يلي:

سكر معبأ بوزن كيلو جرام بسعر 12.60 جنيه.

زيت خليط بوزن 800 ملليتر بسعر 30 جنيه.

الأرز المعبأ بوزن كيلو جرام بسعر 12.60 جنيه.

مكرونة بوزن 800 جرام بسعر 15.50 جنيه.

دقيق معبأ بوزن كيلو جرام بسعر 18 جنيه.

شاي ناعم بوزن 40 جرام بسعر 5 جنيهات.

صلصة بوزن 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

مكرونة بوزن 400 جرام بسعر 7.75 جنيه.

عدس مجروش بوزن 500 جرام بسعر 21 جنيه.

فول معبأ بوزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

لبن جاف بوزن 125 جرام بسعر 25.50 جنيه.

خل 5% بوزن 900 ملليتر بسعر 6 جنيهات.

بسكويت تومورو أنواع بسعر 3 جنيهات.

تونة مفتتة بوزن 140 جرام بسعر 18 جنيه.

مسحوق عادي يدوي بوزن 800 جرام بسعر 16 جنيه.

صابون غسيل بوزن 125 جرام بسعر 3 جنيهات.

صابون تواليت بوزن 125 جرام بسعر 7.50 جنيه.

بسكويت بوو أنواع بسعر 3.75 جنيه.

طحينة بيضاء ظرف بوزن 140 جرام بسعر 3.75 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان بوزن 18 جرام بسعر 4 جنيهات.

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

كيس ملح طعام بوزن 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة بوزن 40 جرام بسعر 3 جنيهات.

بسكويت يويوز سادة بسعر 1.50 جنيه.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

مربى أنواع بوزن 350 جرام بسعر 16 جنيه.

جبنة تتراباك بوزن 250 جرام بسعر 7.50 جنيه.

جبنة تتراباك بوزن 500 جرام بسعر 14 جنيه.

مسحوق أتوماتيك بوزن 800 جرام بسعر 25 جنيه.

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