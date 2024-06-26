الآن.. نماذج امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024

أيام قليلة تفصلنا عن امتحان مادة الفيزياء، فيحرص طلاب الصف الثالث الثانوية على معرفة نماذج امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024 عبر جوجل، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، نموذج امتحان الفيزياء لطلبة الثانوية العامة 2024 بشكل استرشادي، من أجل تدريبهم علي شكل ونوع الأسئلة قبل امتحانات مادة الفيزياء، حيث من المقرر أن يؤديها الطلاب في يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو، وذلك طبقا للجداول المعتمدة رسميًا.

نماذج امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة رابط نماذج امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024، وخطوات الحصول عليها.

نموذج امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم في مصر، أنه يتاح للطلاب الاطلاع نموذج امتحان الفيزياء للثانوية العامة بعام 2024 عبر هذا الرابط من هنا، وحل الأسئلة ومراجعتها يكون من خلال الإجابات الموجودة بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ومعرفة أيضا شكل وأسلوب وطريقة الامتحان.

وأضافت وزارة التربية والتعليم في مصر، أن يكون نموذج امتحان الفيزياء للثانوية العامة لعام 2024 محاكاه لامتحان نهاية العام، وسيكون نسخة شبه الأصل من شكل وطريقة الامتحان الذي يؤديها الطلاب، مؤكدًا أن هذه النماذج تم وضعها وذلك من قبل أفضل خبراء ومعلمي مادة الفيزياء.

كم سؤال فيزياء ثانوية عامة؟

وخصصت وزارة التربية والتعليم في مصر عدد 46 سؤالا في امتحان الفيزياء، ومنهم سؤالين مقالي عليهم 3 درجات وذلك لكل سؤال، بحيث سوف يكون المجموع الإجمالي “60 درجة”.

خطوات الحصول على نماذج امتحان الفيزياء

قم بالدخول بموقع وزارة التربية والتعليم (اضغط من هنا). ثم بعد ذلك قم بالضغط على (نماذج الثانوية العامة). ستظهر أمامك قائمة طويلة أختر شعبة علمي بعدها سوف تدخل على النماذج قم بحلها ثم المراجعة للإجابة الصحيحة.

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