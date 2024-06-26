الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو يوسف: «ولاد رزق» قصته مميزة والفيلم ملئ بمشاهد الأكشن

ولاد رزق
ولاد رزق

عبر الفنان عمرو يوسف عن سعادته بما حققه فيلم “ولاد رزق” في جزئه الثالث الذي حمل اسم “القاضية”، لافتًا إلى أن الإيرادات التي حققها العمل كانت متوقعة بسبب ما قدم فيه من مشاهد أكشن مميزة وسرد قصصي مبتكر.

txt

عروض أفلام وندوات ثقافية بنادي سينما أوبرا الإسكندرية

txt

عبد الوهاب والسناني والبحيري ضيوف الدورة الـ 24 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

txt

كاظم الساهر يلتقى جمهوره فى مصر ضمن جولته العالمية.. الجمعة المقبل

txt

"ولاد رزق" في الصدارة.. أفلام العيد تحقق رقمًا قياسيًا في السينما المصرية

txt

مسرح الدولة ينتعش في عيد الأضحى بعروض ناجحة ولافتات "كامل العدد"

txt

لليلة الرابعة على التوالى.. "نوستالجيا 80/90" كامل العدد فى القليوبية

txt

تعرف على إيراد "اللعب مع العيال وعصابة الماكس" ليلة الخميس

txt

"ولاد رزق" يقترب من 20 مليون فى ليلة واحدة

txt

عروض أفلام وندوات ثقافية بنادي سينما أوبرا دمنهور

txt

بعد إشادة النقاد والجمهور.. تعرف على إيرادات فيلم أهل الكهف

وقال يوسف، لـ"الدستور":"الفيلم ملئ بالمشاهد الصعبة التي كانت ابرزها في السعودية، بسبب زيادة جرعة الاكشن هناك، فالمشاهد كانت صادقة وتعبنا جميعًا في اخراجها على هذا المستوى المبني على مجهود ضخم، وأنا حاولت أن أهئ نفسي قبل التصوير كثيرًا لأكون جاهز لمثل هذه المشاهد التي ارهقتني لكنها كانت ممتعة للغاية".

تابع "اكثر ما أعجبني فيها إنها رسمت بشكل منطقي للغاية ومن يشاهد العمل سيعلم معنى كلامي جيدًا، كما أن هناك مشاهد ارتدينا خلالها ملابس صيفية في الشتاء والعكس، والامر كان مربك احياناً، لكننا اصرينا على ان تكون المشاهد واقعية بشكل كامل ".

قصة فيلم ولاد رزق 3 
تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" حول سرقة أبطال العمل شيئًا ثمينًا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

أبطال ولاد رزق

يشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 القاضية كل من عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، علي صبحي، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، منهم كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، وفيدرا، ورزان مغربي، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وحقق الجزءان الأول والثانى من فيلم "ولاد رزق" نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه، ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليونًا، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه. 

ولاد رزق “ولاد رزق 3 أبطال فيلم ولاد رزق أبطال فيلم ولاد رزق 3 أبطال فيلم ولاد رزق 3 - القاضية أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

مواد متعلقة

عروض أفلام وندوات ثقافية بنادي سينما أوبرا الإسكندرية

عبد الوهاب والسناني والبحيري ضيوف الدورة الـ 24 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

كاظم الساهر يلتقى جمهوره فى مصر ضمن جولته العالمية.. الجمعة المقبل

"ولاد رزق" في الصدارة.. أفلام العيد تحقق رقمًا قياسيًا في السينما المصرية

مسرح الدولة ينتعش في عيد الأضحى بعروض ناجحة ولافتات "كامل العدد"

لليلة الرابعة على التوالى.. "نوستالجيا 80/90" كامل العدد فى القليوبية

تعرف على إيراد "اللعب مع العيال وعصابة الماكس" ليلة الخميس

"ولاد رزق" يقترب من 20 مليون فى ليلة واحدة

الأكثر قراءة

الدستور تشارك فى حملة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة

«كاميرا خفية في الحمام».. موظف يتهم مدرس بهتك عرض ابنته في الهرم

غلق وتشميع 6 منشآت صحية لإدارتها بدون ترخيص فى دمياط

محافظ الإسكندرية يتابع مستجدات أعمال لجنة حصر المبانى التراثية

"معاريف": الشاباك اتخذ إجراءات لحماية نتنياهو بعد تهديده بالتصفية

محافظ بني سويف يشهد استلام 2 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟