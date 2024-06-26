عمرو يوسف: «ولاد رزق» قصته مميزة والفيلم ملئ بمشاهد الأكشن

عبر الفنان عمرو يوسف عن سعادته بما حققه فيلم “ولاد رزق” في جزئه الثالث الذي حمل اسم “القاضية”، لافتًا إلى أن الإيرادات التي حققها العمل كانت متوقعة بسبب ما قدم فيه من مشاهد أكشن مميزة وسرد قصصي مبتكر.

وقال يوسف، لـ"الدستور":"الفيلم ملئ بالمشاهد الصعبة التي كانت ابرزها في السعودية، بسبب زيادة جرعة الاكشن هناك، فالمشاهد كانت صادقة وتعبنا جميعًا في اخراجها على هذا المستوى المبني على مجهود ضخم، وأنا حاولت أن أهئ نفسي قبل التصوير كثيرًا لأكون جاهز لمثل هذه المشاهد التي ارهقتني لكنها كانت ممتعة للغاية".

تابع "اكثر ما أعجبني فيها إنها رسمت بشكل منطقي للغاية ومن يشاهد العمل سيعلم معنى كلامي جيدًا، كما أن هناك مشاهد ارتدينا خلالها ملابس صيفية في الشتاء والعكس، والامر كان مربك احياناً، لكننا اصرينا على ان تكون المشاهد واقعية بشكل كامل ".

قصة فيلم ولاد رزق 3

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" حول سرقة أبطال العمل شيئًا ثمينًا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

أبطال ولاد رزق

يشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 القاضية كل من عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، علي صبحي، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، منهم كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، وفيدرا، ورزان مغربي، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وحقق الجزءان الأول والثانى من فيلم "ولاد رزق" نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه، ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليونًا، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.