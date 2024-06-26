الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الفيوم

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق - أرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بالفيوم، في السيطرة علي حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد الأبراج الكائنة بمنطقة دله في الفيوم، بسبب ماس كهربائي دون وقوع خسائر في الأرواح، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

بلاغ بحريق هائل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، باندلاع حريق هائل في شقة سكنية بحي دله، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبينّ نشوب الحريق في إحدى الشقق السكنية بالدور الأول بالبرج.

السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

كما تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي أمسك بفرش الشقة وتم الإطفاء والتبريد ولا يوجد أى إصابات أو خسائر في الأرواح، وأسفر الحريق عن احتراق كمية من فرش ومحتويات الشقة.
 
وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحريق وظروفه وملابساته.

السيطرة على حريق فى برج سكنى بالفيوم دون إصابات حريق فى برج سكنى بالفيوم دون إصابات حريق فى برج سكنى بالفيوم الحماية المدنية الفيوم

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