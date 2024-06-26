منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة: اندلاع حرب فى لبنان سيكون أمرًا مروعًا

أعلن منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، عن أن اندلاع حرب في لبنان سيكون أمرًا مروعًا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

المناوشات العسكرية الصهيونية مع حزب الله

جدير بالذكر، أن المناوشات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله تزداد يومًا تلو الآخر بصورة كبيرة، ولهذا هناك تخوف دولي ملحوظ من نشوب حرب مباشرة بين جيش الاحتلال الصهيوني وحزب الله، كما أن إسرائيل تخشى الدخول في حرب مباشرة في هذا التوقيت.