الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة: اندلاع حرب فى لبنان سيكون أمرًا مروعًا

لبنان
لبنان

أعلن منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، عن أن اندلاع حرب في لبنان سيكون أمرًا مروعًا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

المناوشات العسكرية الصهيونية مع حزب الله 

جدير بالذكر، أن المناوشات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله تزداد يومًا تلو الآخر بصورة كبيرة، ولهذا هناك تخوف دولي ملحوظ من نشوب حرب مباشرة بين جيش الاحتلال الصهيوني وحزب الله، كما أن إسرائيل تخشى الدخول في حرب مباشرة في هذا التوقيت.

منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية

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