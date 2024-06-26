الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز

باحث: العلاقات بين مصر وإفريقيا تطورت منذ عام 2014

التجارة بين مصر وافريقيا
التجارة بين مصر وافريقيا - أرشيفية

قال محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنه منذ عام 2014 وحتى الآن تطورت العلاقات بين مصر ودول إفريقيا بشكل كبير جدًا على المستويات كل خاصة الجانب الاقتصادي.

وأضاف "منصور" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "العلاقات أيضًا شهدت تطورًا في الجانب العسكري، حيث للمرة الأولى نرى أسلحة مصرية يتم تصديرها إلى دول إفريقية، بالإضافة إلى التواصل المستمر على المستوى السياسي والدبلوماسي بين قادة الدول الإفريقية ومصر، وزيارات وجولات قام الرئيس السيسي ورئيس الوزراء إلى دول إفريقية عدة".

وأكد أن هذا التواصل مهم جدًا، حيث تمثل إفريقيا أهمية كبيرة لمصر على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي والاستراتيجي بشكل عام.

كما أشار إلى أن تنظيم المركز المصري للفكر والدراسات مؤتمر تحت عنوان "صراعات القرن الإفريقي.. وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري" يأتي في إطار المتابعة الدورية لكل التفاعلات المتعلقة بالأمن القومي المصري والعربي وما يهم منطقة الشرق الأوسط من قضايا وتفاعلات ترتبط بما يحدث بالمحيط الإقليمي للدول العربية.

مصر وإفريقيا مصر أفريقيا اكسترا نيوز مؤتمر صراعات القرن الإفريقي

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