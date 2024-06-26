الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد الجندى: برامج المقالب أو الكاميرا الخفية "ثقيلة الدم"

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن برامج المقالب، أو الكاميرا الخفية، ثقيلة الدم وسمجة.
 

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقون"، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن برامج المقالب تعتمد على رعب شخص نائم أو يفزع امرأة تسير من خلال الصواريخ حتى يضحك البعض، مؤكدًا أن الشخص الذي يتم فيه المقلب يكون في حالة اضطراب ويوافق على عرض الحلقة.


ماذا يفعل المجتمع لايقاف مسألة التنمر؟

وتساءل ماذا يفعل المجتمع لايقاف مسألة التنمر واستخدام السخرية في إظهار بعض السلبيات والتطاول على كبار السن والمرأة في برامج كوميدية وهى ليست كوميدية في شيء.   

خالد الجندي برامج المقالب الكاميرا الخفية ثقيلة الدم التنمر المجتمع

مواد متعلقة

خالد الجندي يكشف عن أخطر صنف من الناس (فيديو)

خالد الجندي: اربطوا كل أموركم بالله يفرج لكم الأحوال

نصيحة الشيخ خالد الجندي لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

خالد الجندى من جبل عرفات: نتقرب إلى الله بالصفح عمن أساءوا إلينا

خالد الجندى: الكل على جبل عرفات يدعو لنصرة غزة وفلسطين

خالد الجندى من جبل عرفات: "اللهم احفظ مصر ورخّص الأسعار لنا"

الأكثر قراءة

عاجل.. «ميكالى» غاضب من مسئولى الجبلاية قبيل المشاركة فى أوليمبياد باريس

الدستور تشارك فى حملة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة

التفاصيل الكاملة.. حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024

"معاريف": الشاباك اتخذ إجراءات لحماية نتنياهو بعد تهديده بالتصفية

مصرع فتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع بالعجوزة

«كاميرا خفية في الحمام».. موظف يتهم مدرس بهتك عرض ابنته في الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟