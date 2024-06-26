خالد الجندى: برامج المقالب أو الكاميرا الخفية "ثقيلة الدم"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن برامج المقالب، أو الكاميرا الخفية، ثقيلة الدم وسمجة.



وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقون"، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن برامج المقالب تعتمد على رعب شخص نائم أو يفزع امرأة تسير من خلال الصواريخ حتى يضحك البعض، مؤكدًا أن الشخص الذي يتم فيه المقلب يكون في حالة اضطراب ويوافق على عرض الحلقة.



ماذا يفعل المجتمع لايقاف مسألة التنمر؟

وتساءل ماذا يفعل المجتمع لايقاف مسألة التنمر واستخدام السخرية في إظهار بعض السلبيات والتطاول على كبار السن والمرأة في برامج كوميدية وهى ليست كوميدية في شيء.