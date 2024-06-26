مجلس جامعة المنصورة يناقش مقترحًا حول الاستراتيجية المصرية للتعامل مع دول البريكس

عقد مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، جلسته رقم (612).

واستهل الدكتور شريف يوسف خاطر، كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لنواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة على ما بذلوه من جهد لضمان انتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي 2023 /2024 وفقًا للجداول الزمنية.

زناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات الهامة أبرزها مقترح جامعة المنصورة لكيفية تعامل مصر مع دول البريكس - توجيه خطاب للدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات بحاجة جامعة المنصورة لإنشاء كليات (الإعلام- الآثار- الألسن- الاقتصاد والعلوم السياسية- العلاج الطبيعي- الدراسات العليا) - الموافقة على منح الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد الشربيني عبدالحليم – رئيس قسم النانو والمواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا- درجة الدكتوراه في العلوم (D.Sc) / الكيمياء/ الكيمياء العضوية- الموافقة على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم، وهي:

١- توقيع إتفاقية تعاون مع الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت.

٢- توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

٣- عقد بروتوكول تعاون بين كرسي بحث-أمراض الصوت والبلع والتخاطب قسم الأذن والأنف والحنجرة- جامعة سعود، وكلية الطب بالجامعة قسم الأذن والأنف والحنجرة- وحدة التخاطب في مجال التعاون البحثي الأكاديمي والنشر العلمي المشترك بين الطرفين.

٤- تجديد بروتوكول التعاون بين الجامعة وجامعة فرحات سطيف الجزائرية (1) لمدة خمس سنوات من 2024 حتى 2029.

٥- توقيع إتفاقية التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية الطب البيطري وكلية الطب البيطري جامعة كاسيتسارت- تايلاند.

٦- توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة أذربيجان الطبية بأذربيجان.

الموافقة على منح الألقاب العلمية والتعيينات: (منح 7 درجة أستاذ – منح 15 درجة أستاذ مساعد) – (تعيين 14 بوظيفة مدرس - تعيين 1 بوظيفة زميل – تعيين 1 بوظيفة استشاري).