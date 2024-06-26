الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشرف العشرى: نتنياهو يلجأ إلى سيناريو الخداع فى حرب إسرائيل على غزة

نتنياهو
نتنياهو

قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلجأ لسيناريو الخداع في حرب إسرائيل على غزة، والذي يستمر فيه منذ أكثر من 15 عامًا بحكم حكومات إسرائيلية مطولة منذ عام 1996.

وأضاف العشري، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يريد في هذه الحرب الطويلة الممتدة أن يكون هناك أكبر قدر ممكن من الوقت لاستنزاف كل الجهود باتجاه أن يكون هناك تركيع للفلسطينيين والجانب الأمريكي حتى يأمن في الوصول إلى موعد الانتخابات الأمريكية لأنه يراهن على وصول دونالد ترامب.

وأوضح، أن أي نوع من وقف الحرب سيعني نهاية "نتنياهو" وهزيمة إسرائيل بشكل ساحق فيما يتعلق بعد تنفيذ الأهداف والبرامج التي حددها نتنياهو في الثامن من أكتوبر في العام الماضي بالقضاء على حماس وعدم جعل غزة منصة لاستهداف إسرائيل واستخراج أو عودة كل الأسرى سالمين دون أذى.

القاهرة الإخبارية نتنياهو الخداع حرب إسرائيل غزة الحرب الطويلة الانتخابات الامريكية ترامب

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