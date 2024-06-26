الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منشار كهربائى وأشلاء آدمية.. حريق بحظيرة ماشية يكشف كواليس مذبحة الغربية

ارشيفية
ارشيفية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة  الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه مركز شرطة قطور بالغربية من إحدى السيدات، يفيد بتصاعد الأدخنة من داخل حظيرة ماشية كائنة بدائرة المركز خاصة بأقاربها، وعدم تواجدهم بمنزلهم المقابل للحظيرة. 

بالانتقال والفحص، تم العثور بالحظيرة على رماد قش مشتعل يحتوى على بقايا عظام يشتبه فى آدميتها، وصاروخ كهربائى عليه آثار دماء، وبفحص المنزل تبين وجود بقايا أشلاء آدمية وعدد من الأسلحة البيضاء "سكاكين" عليها آثار دماء. 

وكشفت جهود فريق البحث المشكل بتوجيهات من رئيس قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريتى أمن الغربية وكفر الشيخ، أن بقايا الأشلاء الآدمية المعثور عليها خاصة بإحدى السيدات وابنتها ونجلها مقيمين بالمنزل، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجل وشقيق المجنى عليهم. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمكان اختبائه بإحدى المزارع بمحافظة كفر الشيخ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينه وبين والدته وأشقائه حول الميراث وسوء معاملتهم له، فقام بالتعدى عليهم باستخدام الأسلحة البيضاء المعثور عليها بالمنزل وأشعل النيران بأجزاء من الأشلاء فى الحظيرة ولاذ بالهرب. 

وزارة الداخلية مركز شرطة قطور مديرية أمن الغربية تصاعد أدخنة من داخل حظيرة ماشية حوادث الدستور قطاع الأمن العام

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