إغراق مدن الحدود بالقذائف.. تصعيد جديد بين حزب الله وإسرائيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهي من إسراتيجية جديدة في الساعات القليلة الماضية على الجبهة الجنوبية اللبنانية، تتمثل في إغراق عدد من البلدات الحدودية في الجنوب اللبناني بالقذائف المدفعية وخصوصا أطراف البلدات.

وأضاف سنجاب، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر يأتي في محاولة من جيش الاحتلال لقطع الطريق على حزب الله لتنفيذ عمليات من هذه المناطق باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية فيما يعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات استباقية في الجنوب اللبناني وإن كانت هذه العمليات الاستباقية لم تؤثر على مدنيين أو على حتى مقاتلي حزب الله في الجنوب أو أي من المنشآت في هذه المناطق ولكنها محاولة لقطع الطريق أو لمنع حزب الله من الوصول إلى هذه المناطق واستخدامها لشن عمليات تجاه جيش الاحتلال.

وأوضح، أن بلدة غيتا الشعب تعرضت إلى سلسلة من الغارات الجوية في الجنوب اللبناني، كما تعرضت أيضًا بلدة الخيام إلى غارة جوية استهدفت ربما مقرًا لتوليد الكهرباء في محطة مياه الخيام، ما أدى إلى قطع المياه وقطع الكهرباء عن هذه المنطقة، خصوصًا أن هذه المنطقة كانت لتوها قد تعرضت إلى عملية صيانة من أجل تشغيلها وعددًا من البلدات الأخرى تعرضت لقصف مدفعي على طول الحدود الجنوبية اللبنانية، فيما لم ينفذ حزب الله أي عمليات من الجنوب اللبناني حتى الساعة.

وأشار، إلى أن وتيرة العمليات بشكل عام في الجنوب اللبناني هي أهدأ من الأسابيع السابقة وذلك اليوم الثالث على التوالي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة المبذولة لاحتواء هذا التوتر، وبالتزامن أيضًا مع زيارة وزيرة الخارجية الألمانية التي زارت العاصمة اللبنانية بيروت أمس في مسعى جديد لاحتواء هذا التوتر القائم في الجنوب اللبناني.