الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التأمينات: تبكير صرف معاشات شهر يوليو

اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض

وجّه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية خالص التهاني لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيه.
 

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وأشار عوض إلى أنه تقرر تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليه على أن يبدأ الصرف غدًا الخميس الموافق 27 يونيه لنحو 11 ونصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه.

الصرف 

وأوضح عوض، أن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من خلال  ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، وجميع فروع مكاتب البريد المصري.

اللواء جمال عوض لرئيس الجمهورية مصر ذكري ثورة 30 يوليه مجلس الوزراء

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