الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المدير التنفيذى لـ"الوطنية للتدريب" تطّلع على تجربة المركز العمانى لتطوير الشباب

الزيارة
الزيارة

قامت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بزيارة إلى المركز العماني للشباب بسلطنة عمان، والتقت بالسيدة علياء الشنفري الرئيس التنفيذي للمركز، واستمعت إلى عرض حول أبرز الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز للشباب العماني واطلعت سيادتها على مرافق المركز المختلفة.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز الأكاديمية لشراكاتها الاستراتيجية، وتطلعها لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجانب العماني الشقيق في دعم وتأهيل القدرات القيادية والشبابية لدى البلدين.

وأجرت  الدكتورة رشا راغب  المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الإثنين، زيارة للأكاديمية السلطانية للإدارة بسلطنة عمان، لتوسيع الشراكاة الاستراتيجية بينهما.

وقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، دعوة الدكتور علي بن قاسم اللواتى رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الأكاديميتين فى ضوء رؤيتهم المشتركة للاستثمار فى رأس المال البشرى.

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الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب المركز العماني للشباب تأهيل القدرات القيادية رأس المال البشري وزير التعليم العالي

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