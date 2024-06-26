تشكيل حرس الحدود وسبورتنج فى مباراة تحديد الفريق الصاعد للممتاز

أعلن محمد مكي، المدير الفني لحرس الحدود، عن تشكيل فريقه لمباراة سبورتنج التي ستنطلق في الخامسة والنصف عصر اليوم باستاد حرس الحدود بالإسكندرية في الجولة الأخيرة في دورة الترقي للدوري الممتاز، وجاء التشكيل علي النحو التالي..

حراسة المرمى.. كريم عماد

خط الدفاع.. مؤمن عوض - خالد سامي - ابراهيم القاضي – أحمد شديد قناوي

خط الوسط.. اسلام سمير - مصطفى جمال – محمد القط

خط الهجوم.. جلال الشرقاوي - محمود أبوجودة - محمود ممدوح.

كما أعلن أحمد فاروق المدير الفني لسبورتنج تشكيل فريقه للمباراة، ويتكون من:

حراسة المرمى.. أيمن رجب

خط الدفاع.. مؤمن مهدي – طارق السيد - مهند مكي – محمد رمضان

خط الوسط..محمد مجدي – خميس حسني – مروان السيد - طارق السعيد

خط الهجوم.. رزق عبدالحليم – عبدالرحمن أحمد.

وانحصرت المنافسة على الصعود للدوري الممتاز بين حرس الحدود ورصيده عشر نقاط وسبورتنج 8 نقاط، ويملك حرس الحدود فرصتين للتأهل للدوري الممتاز، ويكفيه الفوز أو التعادل بأى نتيجة أما سبورتنج فلا بديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 11، وتوقف رصيد حرس الحدود عند عشر نقاط.

المباراة تمثل صراعًا بين خبرة لاعبي حرس الحدود، خاصة الذين شاركوا من قبل في الدوري الممتاز أمثال مؤمن عوض وإبراهيم القاضي وخالد سامي وأحمد شديد قناوي وحامد الجابري ومصطفى جمال وأحمد فتحي فيليكس ومحمود أبوجودة وجلال الشرقاوي وممدوح محمود وطموح لاعبي سبورتنج في الصعود لدوري الأضواء لأول مرة في تاريخ النادي.