محافظ الشرقية يوجه بإعداد جدول زمنى لتخفيف أحمال الكهرباء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة إعداد جدول زمني موضح به خطة تخفيف احمال الكهرباء بكل قرية ومركز ومدينة، وذلك لإعلام المواطنين بمواعيد قطع التيار الكهربي واتاحة الفرصة لهم لاتخاذ التدابير الخاصة بحياتهم المعيشية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة والتي تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين، في حضور الدكتور أحمد عبالمعطي والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور، والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، والمقدم رجب علي بإدارة مباحث التموين، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

كما وجه المحافظ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة الحالة الفنية لمولدات الكهرباء بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة مع إجراء الصيانة العاجلة للمولدات المتعطلة لضمان حسن سير انتظام العمل بكافة المحطات وتشغيلها بكامل طاقتها وخاصة خلال فترات تخفيف أحمال الكهرباء وحتى لا تؤثر على جودة الخدمة المؤداة للمواطنين.

كما طالب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الإسراع في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء ومتابعة أعمال اللجان الفنية وتذليل كافة العقبات أمامها والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون لتتصدر المحافظة المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية.

كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنبيه على المواطنين أصحاب قطع الأراضي الفضاء وخاصة على الطرق السريعة الرابطة بين المراكز والمدن بتسويرها مع إعطائهم مهلة أسبوع للتنفيذ، وذلك حتي لا تتحول لمقالب عشوائية تصلح مأوى للحشرات والحيوانات الضالة وتسبب خطرًا داهمًا على صحه وسلامة المواطنين، مع تكليف مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بمتابعة هذا الموضوع، وإعداد تقرير للعرض على المحافظ لإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال غير الملتزمين.